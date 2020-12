Accusa malore e muore: tragedia in centro ad Avellino

Si è improvvisamente accasciato al suolo, vittima di un malore improvviso che lo ha colto mentre era seduto su una delle panchine di Corso Vittorio Emanuele ad Avellino.

E’ morto così un 76enne di Lioni. Il tragico episodio è avvenuto questa mattina in centro città. L’uomo è deceduto nonostante l’intervento dei sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo, senza esito positivo.

L’anziano era in città per sottoporsi a una terapia per il diabete. La salma del 76enne è stata restituita ai familiari per le esequie. Sconcerto in città, dove comuni cittadini, agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato si sono raccolti intorno al corpo senza vita dell’uomo.