Avellino, assembramento per l’arrivo di Salvini: “Salutatemi il Sindaco”

Centinaia di persone senza distanziamento sociale e alcune senza mascherina: magari giustificate perchè stanno fumando, giusto?

Come si vede dalle foto, le persone sono in attesa dell’arrivo di Matteo Salvini ad Avellino.

Il leader della Lega è pronto a inaugurare la sede provinciale di Via Stanislao Esposito, angolo con Via Tagliamento, in pratica proprio difronte al Tribunale di Avellino.

Sul posto a vigilare sul rispetto delle norme in vigore, ci sono le forze dell’ordine: c’è una stazione mobile dei Vigili Urbani, un blindato della Polizia di Stato e numerosi agenti.

Al momento pare non siano ancora state identificate le persone presenti che non rispettano le disposizioni di legge, obbligatorie – come è noto – per tutti i cittadini.

Matteo Salvini, appena arrivato ha detto ai presenti: “Fate due passi indietro, ci sono già abbastanza sindaci a fare casino”.

Dopo avere annunciato che da lunedì sarà al lavoro al Parlamento e che “ad Avellino occorre dare lavoro, eliminare gli spacciatori, offrire le case popolari alla povera gente”, Matteo Salvini si è congedato dai giornalisti chiedendo loro: “Salutatemi il sindaco di Avellino”.

Quando le immagini televisive e le foto avranno fatto il giro dei social e andate in onda sulle varie emittenti, si deciderà il da farsi.

Probabilmente da domani sarà all’opera la Digos della Questura di Avellino per identificare i contravventori alle disposizioni, facendo magari ricorso alle immagini di videosorveglianza.

Successivamente, come avvenuto per il sindaco Gianluca Festa, saranno emessi provvedimenti sanzionatori.

Così funziona, è la legge, secondo cui il bravo presentatore che parla a microfono è esonerato dall’uso della mascherina, per la presentazione dell’illustre ospite che è a 20 centimetri di distanza, senza DPI ovviamente.