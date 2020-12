Verifica dei fatti di notizie false virali, foto e video

Devi renderti conto che oggi il mondo online è pieno di notizie false e altri tipi di informazioni false.

Queste cose false possono trasformare i social media in volti diversi. Inoltre, questa cosa può anche avere effetti potenti sulle vite umane perché può dare varie forme a punti di vista e azioni.

Quindi, è essenziale per tutti fare un fact-check delle notizie virali.

Se non sai come controllare e rivelare i rapporti errati e irreali, continua a leggere!

Perché le fake news diventano virali?

Prima di passare al metodo di verifica dei fatti, dovremmo sapere perché e come le fake news diventano virali!

Durante lo scorrimento sui social media, ci imbattiamo in centinaia di foto, video e notizie strabilianti e insolite.

Nello stesso momento, senza verificarne l’esattezza, li inoltriamo ad altri. Significa che diamo origine alla diffusione della tempesta di notizie false. Insomma, un titolo insolito e accattivante può attirare l’attenzione, ma bisognerebbe sempre verificare a fondo che la notizia sia falsa o reale, prima di condividerla su piattaforme diverse.

Suggerimenti per rilevare informazioni false

Di seguito è riportata una rapida panoramica dei suggerimenti e dei trucchi che puoi

utilizzare per rilevare cose false in un minuto: –

Esamina sempre la fonte di notizie.

Controlla il nome del dominio e l’URL completo.

Prestare attenzione agli errori e agli errori di testo.

Leggi i punti di vista di editore e condivisore.

Verifica la presenza di immagini che sembrano false.

Ricontrolla sapendo Chi altro sta segnalando queste informazioni?

I punti sopra indicati possono aiutarti a esplorare ed esporre informazioni false in modo breve e semplice. Ma se non hai tempo per questo, puoi anche fare affidamento su strumenti che utilizzano l’Intelligenza Artificiale e sono specificamente progettati per aiutarti in questo caso.

I migliori strumenti utilizzati per la verifica dei fatti 2021

Se desideri verificare la disinformazione ma non vuoi dedicare tempo e impegno, allora strumenti e tecniche moderni possono aiutarti. Esperti studiosi di media, giornalisti stanno entrando nelle forze per rivelare campagne di disinformazione, foto, video e notizie. Stanno anche usando strumenti per questo scopo.

Perché gli strumenti? Gli strumenti utilizzano speciali tecnologie multifunzionali, multi-thread, multi-lingua, multi-illuminazione e AI (Artificial Intelligence) che scansionano in profondità da tutto Internet e mostrano risultati accurati con prove.

La cosa migliore dello strumento è che non devi scaricarlo o pagare. Può essere azionato facilmente da qualsiasi luogo, da chiunque, in qualsiasi momento.

Inoltre, gli strumenti danno la priorità alla privacy e alla sicurezza dell’utente, ecco perché il loro sistema elimina tutti i dati di volta in volta.

Vediamo quali sono i migliori nomi coinvolti in questo campo:

1. Duplichecker – Ricerca per immagini

Fai un po ‘di lavoro investigativo per identificare le foto false! La ricerca inversa delle immagini è un trucco per farlo. Molti strumenti Web forniscono questa funzione RIS (Reverse Image Search), ma lo strumento Web più affidabile e popolare è Duplichecker.

La ricerca inversa di immagini o la ricerca per immagini di DupliChecker è uno strumento fantastico che funziona alla grande concentrandosi su validità, precisione e rapidità. Questo strumento di ricerca di immagini ha funzioni utili. Anche le sue capacità di tracciamento sono fantastiche, che non ti richiedono mai abilità speciali per utilizzare questo strumento di ricerca di foto. Questa utility di ricerca di immagini inversa funziona con tre opzioni:

Carica una foto come query.

Cerca per parole chiave.

Incolla l’URL dell’immagine.

Tutto quello che devi fare è selezionare un segnale in ingresso e darlo al sistema. In pochi secondi, avrai le immagini visualizzate sui tuoi schermi. Hai anche la possibilità di conoscere i dettagli dell’immagine come chi è l’editore, quando è stato caricato, ecc.

2. Faker-Fact – Analizzatore di testo

È uno strumento di analisi del testo che è eccellente per dire che tipo di testo stai gestendo esaminandone in profondità il contenuto.

Questo strumento classifica i testi in 5 tipi: giornalismo, sensazionale, opinione, wiki e agenda drive.

Lo scopo di questo luogo non è spiegarti se i dati nel testo sono reali o imprecisi, ma fornirti una migliore conoscenza dell’idea dietro il testo.

Utilizzando questo strumento, puoi conoscere le intenzioni che possono aiutarti a determinarne la validità. Faker Fact è stato verificato il meglio che sta analizzando con migliaia di testi su Internet e può offrirti il ​​suo punto di vista su qualsiasi URL o testo che devi controllare.

3.InVid Verification Plugin – Analizzatore video

Questo strumento è uno strumento brillante disponibile per Chrome e Firefox. È costruito per abilitare diversi strumenti in un unico punto. La sua interfaccia plug-in ha più schede che indicano la funzionalità dello strumento.

Questo luogo è l’analizzatore di miniature, ricerca, metadati, diritti video e molto altro.

Le persone usano questo posto per identificare video e immagini falsi semplicemente caricando il link del video nel loro sistema.

Questo strumento supporta quasi tutti i principali siti Web e app di streaming video, inclusi Twitter, Facebook, Instagram, Live Leaks, Daily Motion, ecc.

Porta via

La circolazione di informazioni false è una cosa e non possiamo ignorarla! Quindi, per proteggerci, dobbiamo diventare un detective online per fermare questo problema in aumento.