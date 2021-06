Turismo verso la Sicilia: ecco le preferenze dei viaggiatori

La Sicilia è una tra le mete più richieste per la stagione in arrivo come testimoniano le recenti indagini sul settore pubblicate su diverse testate nazionali. La volontà dei cittadini italiani sarà proprio quella di evadere dalle mura cittadine e domestiche per concedersi un po’ di meritato svago verso il mare o verso il verde.

La ripresa del turismo riparte dalle isole italiane

Anche per questo sono già in tantissimi ad aver richiesto informazioni su come raggiungere le isole in sicurezza, approfittando della convenienza dei trasporti via traghetto che sono considerati quelli più convenienti. Il turismo diventa più sostenibile e le persone si dimostrano più attente al fascino delle località italiane, riscoprendo l’immenso patrimonio di cui disponiamo all’interno dei nostri confini.

La Sicilia, dunque, si prepara ad accogliere in tutta sicurezza l’arrivo dei turisti e se fai parte di quelle persone decise a sceglierla come meta per le prossime vacanze, sarà preferibile organizzarsi per tempo. Per esempio se volessi prenotare il traghetto dai un’occhiata ai prezzi dei biglietti traghetti Napoli Trapani per cogliere al volo il miglior affare.

Trapani: il tesoretto del Mediterraneo

Trapani è un comune che nel tempo ha sviluppato una fiorente economia legata al commercio del sale vista la posizione strategica che occupa. Inoltre è famosa per la pesca del tonno rosso, per l’estrazione di marmo pregiato e per le bellezze architettoniche e naturalistiche che offre sin dall’antichità. Sicuramente è la città ideale per accontentare tutte le tipologie di turista dato che permette di godere di ottimo cibo, di rilassarsi su spiagge paradisiache e di ripercorrere gli antichi miti greci e romani che narrano la sua fondazione.

Chi avrà la fortuna di visitarla scoprirà un centro storico incredibile con affacci sul mare e piazzette che rievocano un’antica storia gloriosa e ben conservata nel tempo. La sua posizione permette di visitare facilmente alcune delle zone più interessanti della Sicilia come le Egadi, Marsala o la riserva naturale del Monte Cofano.

Il patrimonio italiano tutto da scoprire

Indubbiamente il periodo che stiamo vivendo è complesso e difficile da spiegare, soprattutto per quel profondo desiderio di tutti noi di poter tornare a vivere una vita “normale” quanto prima. Per il settore del turismo, tra i più colpiti dalle restrizioni, si riaccende piano piano un barlume di speranza che, forse, non si era mai spento. Con la complicità delle bellezze nostrane e dei più stringenti divieti per valicare le frontiere nazionali gli italiani hanno riscoperto il gusto di viaggiare vicino casa.

Questo periodo, dunque, è stato l’occasione ideale per visitare posti italiani e sostenere le aziende Made in Italy che si stanno facendo spazio tra le miriadi di difficoltà. Per questo il nostro invito è quello di riscoprire le bellezze del nostro Paese, sostenendo le attività e le realtà economiche che le caratterizzano. La Sicilia è solo uno dei tanti paradisi marittimi di cui possiamo godere in tutta sicurezza e a prezzi da cogliere al volo. Perché andare a cercarli altrove?