I migliori frigoriferi in vendita nel 2020

Hai bisogno di un frigorifero nuovo? Probabilmente uno dei marchi in cui ti imbatterai più di frequente nella tua ricerca è Smeg. Questo brand si caratterizza per prezzi un po’ più alti rispetto agli elettrodomestici tradizionali, ma è un punto di riferimento molto importante per chi desidera scegliere il massimo dell’eleganza e non è disponibile a scendere a compromessi. Il modello Fab28, per esempio, si contraddistingue per le sue linee essenziali e per la sua pratica organizzazione interna, con due ripiani che possono essere regolati e un ripiano per le bottiglie. Questo frigo è alto meno di due metri, ma assicura tutta la capienza di cui si può aver bisogno per tenere al fresco bevande, snack e alimenti vari.

Smeg Fab28: chi potrebbe comprarlo?

Le dimensioni compatte rendono, ovviamente, sconsigliato l’acquisto del Fab28 per i nuclei familiari composti da 4 o più persone; non ci sono problemi, invece, per i single o per le giovani coppie, a maggior ragione se si tratta di appassionati di design. I colori tra cui scegliere sono parecchi, così che i gusti più vari possano essere soddisfatti: in tutto si tratta di sedici tonalità cromatiche, che spaziano dal blu pastello al crema, dal blu al nero, dall’arancio al verde lime. E, ancora, ecco il giallo, il bianco, l’acciaio inox, l’argento, il rosso, il rosa, il verde pastello e tre extra particolari come la bandiera americana a stelle e strisce, la bandiera italiana con il tricolore o la bandiera del Regno Unito.

L’apporto della tecnologia

Nel corso degli ultimi anni le evoluzioni tecnologiche sono diventate sempre più importanti per la progettazione e la realizzazione di frigoriferi di qualità. In termini di prestazioni, le modifiche più recenti favoriscono, tra l’altro, una riduzione dei consumi. Ma le opzioni tra cui scegliere non sono certo poche: meritano di essere citati, per esempio, lo Smeg monoporta e il Family Hub di Samsung, dotato di uno schermo frontale non molto diverso da quello dell’LG InstaView. E, ancora, ecco il side by side di Hisense e il combinato da incasso di Electrolux.

Dove comprare un frigorifero su Internet

Nell’ipotesi in cui ci si voglia affidare a un e-commerce per l’acquisto di un frigorifero, il consiglio è quello di rivolgersi a Yeppon, che svetta tra gli altri shop online della stessa categoria per i suoi prezzi vantaggiosi e per il suo catalogo decisamente ricco. Insomma, se si è in cerca di frigoriferi online, si ha la certezza di scoprire il modello dei propri sogni a basso costo.

Il Samsung Family Hub

Magari potrebbe trattarsi proprio del Family Hub di Samsung, che sarebbe perfino riduttivo definire un elettrodomestico e basta. Oltre a conservare il cibo, infatti, esso permette di gestire un gran numero di applicazioni grazie al touch screen da 21 pollici e mezzo che farà la gioia di tutti i patiti di tecnologia. Un ritrovato hi-tech davvero sorprendente, fermo restando che anche le caratteristiche del frigo in sé sono di tutto rispetto, con un congelatore sul fondo estraibile, un cassetto centrale e la doppia apertura. Ci sono perfino delle telecamere di monitoraggio, grazie a cui è possibile visualizzare l’interno del frigo senza che ci sia bisogno di aprire lo sportello. In più, un’app sul telefono ti avvisa se il filtro dell’acqua non è più buono o se il ghiaccio è pieno.