Strategie per far crescere il proprio e-commerce: focus newsletter

Una delle ottime soluzioni per aumentare l’afflusso di persone sul proprio sito, è senz’altro utilizzare le newsletter. Si adopera questa strategia per portare movimento all’ecommerce personale, ossia andare incontro al cliente attraverso l’invio di mail particolari nella casella postale di riferimento.

Sono diversi gli imprenditori che puntano a tattiche evolute per vendere al dettaglio o all’ingrosso sul web: personaggi famosi dello spettacolo, influencer, attività o campagne aziendali. Essi però non fanno altro che ricevere il cliente in maniera passiva e spesso questo si rivela un metodo concretamente non appropriato per l’impresa lavorativa.

Le newsletter invece sono differenti da qualunque sistema di marketing. Il consumatore finale viene colto alla sprovvista dalla mail promozionale, causando in lui una certa curiosità nello scoprire articoli e offerte per poi navigare automaticamente sul portale ecommerce.

Le newsletter e i loro punti di forza

Conoscere gli strumenti vuol dire prima di tutto esaminare i benefici che derivano nel portare a termine l’investimento delle newsletter all’interno della propria piattaforma. Come tutte le tecniche strategiche, anche per esse si impiega una certa somma di denaro allo scopo di ottimizzare la procedura aziendale. D’altronde, maggiore sarà il lavoro e la concentrazione che si dedicherà e più saranno elevati i vantaggi che si riceveranno.

La posta elettronica è attualmente uno degli strumenti di comunicazione essenziali con i quali ogni utente interagisce. A onor del vero, una ricerca condotta in America rivela che ogni individuo possiede mediamente 4 email personali e questo dato continua ad aumentare con il passare degli anni. Ciò avvalora le newsletter, definite come mezzo di riferimento rivolte ad ogni impresario. Chiunque si avvale delle mail per apprendere, imparare, scambiare informazioni con amici e colleghi e, nondimeno, per affari che riguardano le compere e gli investimenti.

Un’altro beneficio da non sottovalutare riguarda l’amministrazione delle newsletter che difficilmente altre tecniche raggiungono. Parliamo dell’ampio e ben gestito database che viene controllato periodicamente per offrire accattivanti proposte mirate ad ogni singolo consumatore.

Sviluppare newsletter attraverso software ottimizzati

Quando si ha intenzione di dare vita a delle eccellenti newsletter per ecommerce, si deve disporre di un programma accurato e meticoloso, soprattutto quando si ha a che fare con trigger o automatismi informatici. Sono delle gemme preziose per ogni persona che possiede un’attività commerciale online. Grazie ad essi vengono annotati avvenimenti importanti come ad esempio anniversari o compleanni.

In tal caso vengono in aiuto speciali plugin newsletter wordpress che permettono di semplificare processi complessi e difficili da eseguire. In questa fase sarà appropriato discernere e valutare con attenzione tutti i software che il mercato offre per la gestione delle newsletter, al fine di soddisfare le proprie esigenze.

Espandere sempre più la cerchia di futuri acquirenti può essere difficoltoso a causa di diversi fattori (disponibilità economica, prodotti, gestione logistica), ma con il dovuto impegno si potrà curare ogni aspetto. Il primo fra tutti è proprio creare newsletter pertinenti.