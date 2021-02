Le ultime novità relative al mercato del gioco e del gaming digitale

Il 2021 si apre sotto il profilo del gaming e del gioco in generale come un periodo di grandi e importanti uscite.

In particolare questo si denota per il settore dell’action RPG, sigla che sta a indicare il gioco di ruolo d’azione, dall’inglese role-playing game.

Parliamo quindi di giochi che richiedono un livello di attenzione, di riflessi e di esecuzione che deve essere svolto a regola d’arte.

Ovviamente l’aspetto videoludico, comporta da parte delle aziende che li producono uno sforzo non indifferente, in termini di programmazione e di progettazione, visto che la struttura che li contiene non è così dissimile da un prodotto di fiction come un film o una serie tv di animazione.

Oggi tutto questo viene discusso, analizzato e sviscerato su piattaforme specifiche come quella di Twitch.tv, molto in voga specialmente tra gli under 40 appassionati di giochi, come videogames, eSports e simili.

Il gameplay per questo tipo di gioco diventa quindi fondamentale, in quanto elemento basilare per la buona riuscita di un titolo rispetto ad altri.

I principali mercato per il settore della videoludica

Quali sono però le ragioni che contribuiscono a rendere un titolo più eminente e importante rispetto agli altri?

Innanzitutto bisogna capire quali sono le differenze e le distanze tra i tre maggiori mercati per questa categoria di gioco, visto che Asia, Europa e Nord America assumono un ruolo centrale, sia per utilizzo che per lo sviluppo di questo settore, allo stato attuale delle cose.

Per quanto riguarda le novità più autorevoli del comparto, i titoli che sono balzati in testa alle classifiche per l’interesse degli utenti sono principalmente questi: Cyberpunk 2077, che si candida a diventare il best seller di questa stagione, seguito a corto raggio da The Witcher 3 e da Dishonored.

Ora, per chi non fosse addentrato nel discorso RPG e action, bisogna considerare degli aspetti che fanno la cifra stilistica di questi titoli.

I giochi del futuro per questo 2021

Si tratta di giochi dove per entrare bisogna davvero studiare l’universo creativo e narrativo attraverso cui questi titoli sono stati strutturati.

Per gli appassionati questo costituisce motivo di interesse e di discussione, visto che la loro passione e attività e quella di conoscere alla perfezione i giochi, per essere skillati, per evitare eventuali bug e cose simili.

Parliamo quindi di giochi in modalità open world, i quali spesso si basano su scenari di tipo fantascientifico e distopico.

In effetti il livello di tecnologia digitale oggi permette di costruire dei giochi su sfondi sempre più realistici e concreti, dietro cui c’è il lavoro grafico di molte persone, visto che i costi di questi giochi sono spesso considerevoli.

Il settore del gioco del resto oggi sta vivendo una nuova fase di esplosione e di boom, come si evince anche dai dati che riguardano il settore del gambling online in Italia e nel resto d’Europa.

Il circuito del gioco online dei casinò virtuali

L’anno da poco trascorso ha infatti evidenziato e posto le basi per un grande ritorno ai giochi da casinò online, come la roulette europea, il baccarat e specialmente il gioco di abilità del blackjack.

Il blackjack online rappresenta in effetti una delle novità più di rilievo, da quando il gioco grazie soprattutto al ruolo svolto dalle poker room a preso piede in Italia.

Oggi il gioco del blackjack è diventato molto conosciuto, apprezzato e popolare, rispetto alle altre attrattive delle sale da gioco che erano già più conosciute tra il pubblico di settore. Oggi il gioco cresce, in termini di dati percentuali, grazie anche ai device di ultima generazione come smartphone e tablet.

La sfida raccolta e vinta dalle sale da gioco è stata quella di convergere e coinvolgere gli utenti a scaricare le app per smartphone e dispositivi mobili.

In effetti già nel corso del biennio 2014-2015 le sale da gioco che si sono affacciate al mercato del gioco per dispositivi mobili ha avuto grande successo, visto che il pubblico era alla ricerca di qualcosa di nuovo e di diverso, tra casual games, giochi di abilità e altre attività simili. In questo settore si introduce anche il gambling online, con giochi come appunto il blackjack molto performanti e più adatti per essere svolti attraverso l’utilizzo di una app di gioco scaricabile sul proprio dispositivo mobile.