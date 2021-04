Lavabi da appoggio: quali scegliere

Nell’arredamento della propria casa uno degli ambienti che richiedono maggiore attenzione è il bagno. Se la vostra idea di arredamento di questo ambiente è per lo stile moderno, una delle scelte più raffinate e nel contempo funzionali è quella del lavabo da appoggio che grazie alle loro linee armoniose arricchiscono tutti gli ambienti e danno un bellissimo impatto alla vista.



Il lavabo da appoggio, nel corso degli ultimi decenni è divenuto un grande protagonista del bagno moderno perché con la sua originalità mette insieme l’impatto scenografico alle funzioni pratiche che deve assolvere contemporaneo. Oggi con grande probabilità si tratta del sanitario più utilizzato e per questa ragione deve essere pratico, resistente e contemporaneamente capiente.

Tutti i bagni moderni sono curati dai designer più famosi e i lavabi da appoggio sono realizzati con materiali di qualità, e grazie alle loro forme innovative si integrano nel migliore dei modi nell’ambiente.

I lavabi da appoggio possono essere posizionati da soli o in coppia ed in entrambi i casi assolvono efficacemente alla loro funzione.

Nell’ambiente bagno, grazie alla loro originalità ed alla loro bellezza diventano i veri attori dell’arredamento, sia quando vengono disposti sia al centro che di lato alla consolle, esprimendo tutte le proprie potenzialità sia nelle forme lineari dell’arredamento moderno che in quelle più romantiche e lussuose dell’arredamento classico.

Kerasan mette a disposizione della sua clientela un’ampia gamma di proposte caratterizzate da forme, tonde, ovali, rettangolari e quadrate, colori e finiture diversi e dalla grande varietà di idee nate dai designer dell’azienda di Civita Castellana.

Tutti i modelli dell’azienda umbra sono caratterizzati dalla grande cura riservata ai dettagli, anche i più piccoli, per mettere a disposizione della clientela una bellezza da percepire al primo sguardo e gustare nel tempo.

Grazie alla loro versatilità i lavabi da appoggio sono la soluzione ideale per tutti i bagni, sia quelli di piccole che di grandi dimensioni e possono essere appoggiati su tutti i tipi di consolle di estetica moderna.

In particolare, quelli di forma ovale o tonda sono la scelta ideale per chi vuole realizzare un arredamento bagno sobrio ed essenziale e possono essere collocati anche su mensole in legno.

Tutti i prodotti dell’azienda di Civita Castellana sono contraddistinti dal giusto mix tra caratteristiche estetiche ed eleganza e i lavabi da appoggio non costituiscono una eccezione, dando all’ambiente bagno una grande personalità.



La collezione Tribeca rappresenta la modernità che incontra il design. I lavabi da appoggio che fanno parte di questa linea sono realizzati con materiali italiani.

Il nome della collezione chiama alla mente atmosfere di New York, ed il lussuoso quartiere di Manhattan. Progettata da un famoso designer italiano, Alessandro Paolelli, la collezione realizza una perfetta sintesi tra lo stile contemporaneo e il mood metropolitano statunitense con le sue linee impeccabili ed eleganti.

I lavabi da appoggio di questa collezione sono versatili e quindi possono trovare spazio sia nei bagni di casa che in alberghi e ristoranti. Sono disponibili in varie dimensioni dalla 60×43 centimetri alla 60×38 centimetri, che rappresenta la soluzione ideale per bagni di piccole dimensioni, e con rubinetteria sia a parete che monoforo.



Un’altra collezione che garantisce un tocco di personalità all’ambiente bagno è Decò, che è stata creata dall’artista Marco Pisati, che ha profuso in questi pezzi tutta la propria creatività ed il proprio estro.

3

I modelli di lavabo che fanno parte della collezione sono tre ed ognuno ha un suo design accattivante, con un disco colorato con stampe, posto sul fondo che nasconde lo scarico classico a piletta.

I dischi spaziano dallo stile Liberty a quello Art Nouveau e permette di scegliere tra le due stampe, Damasco e natura con la prima che rappresenta i pizzi damascati mentre la seconda dei grappoli d’uva.

Nella collezione Decò sono compresi anche il mood Geometrie, caratterizzato da motivi stondati ed anche i dischi classici in tinta unita dal bianco al nero matt passando per il borgogna e bianco ultra brillante.

I tre modelli di lavabi d’appoggio sui quali si possono montare questi dischi sono e Hurricane, Flute e Cocktail e tutti possono essere appoggiati sia su una consolle sospesa che su una base a terra, rendendosi così ideali per qualsiasi disponibilità di spazio e di posizionamento dell’attacco idraulico.

Flute è caratterizzato da una linea cilindrica, mentre la forma di Cocktail è più ampia e somiglia a quella di un bicchiere da aperitivo, mentre Hurricane ha un mood bombato. Per la loro realizzazione Kerasan usa ceramica pregiata.



I lavabi da appoggio che fanno parte della collezione Cento, sono caratterizzati da linee geometriche essenziali, e sorprendono per la loro versatilità e semplicità formale.

Il nome della linea, disegnata dal designer francese Marc Sadler. si rifà alla misura ricorrente di 100 millimetri ed ha uno stile molto semplice con prevalenza di linee geometriche essenziali, tonde, ovali e rettangolari, che si accoppia alla grande eleganza ed alla semplicità formale.

Questa collezione è disponibile in varie misure e varianti, mettendo quindi in grado il cliente di scegliere quella che si associa maggiormente al suo gusto e può essere utilizzata sia per il bagno di casa che di una attività commerciale.

I lavabi da appoggio di questa collezione sono disponibili sia a singola che a doppia vasca e anche con dei cassetti laterali nei quali possono essere risposti oggetti da toeletta, e portasciugamani laterali.

La gamma di lavabi d’appoggio Kerasan comprende anche la collezione Flò che si caratterizza per la grande pulizia delle sue linee e per il suo design accattivante ed al contempo di grande funzionalità. Adatta per bagni di grandi e piccole dimensioni, la collezione Flò è realizzata con una cura particolare per tutti i dettagli ed utilizzando ceramica di pregio in grado sia di essere inattaccabile da batteri e muffe che di resistere ai graffi, restando gradevole al tatto, oltre che di grande bellezza.