La classifica dei migliori videogiochi di tutti i tempi

Tra le attività più divertenti di sempre, per gli appassionati, sembra aver preso piede in maniera definitiva la tendenza di compilare classifiche.

In parte questa moda deriva dal successo editoriale di un romanzo cult come Alta Fedeltà di Nick Hornby, a cui sono seguite prima una riduzione cinematografica e oggi una serie tv, che con qualche modifica sostanziale prosegue il filone delle top five di Rob Gordon.

Tra i momenti più riusciti ed esilaranti del libro e del film, c’è una scema in particolare che riguarda la compilazione di una classifica, la Top Five di Rob Gordon.

L’aspetto più divertente consiste nel fatto che vengano stilate classifiche di ogni sorta, dalle storie d’amore, ai film, dai dischi, naturalmente ai videogiochi. Seguendo questa abitudine che è stata resa di culto nel corso del tempo, anche magazine come Wired o Rolling Stone hanno iniziato a compilare classifiche, fino ad arrivare alla mastodontica lista dei 500 dischi più influenti di tutti i tempi.

Su questa idea durante il 2020 è stata compilata una importante classifica a tema gaming. Ovviamente sono stati scelti i migliori 50 titoli di tutti i tempi.

Tra i giochi di recente pubblicazione bisogna sottolineare come vi siano già titoli usciti negli ultimi anni.

Uno di questi è certamente Minecraft, un gioco a mondo aperto che prevede infinite opzioni creative. La data del rilascio ufficiale indica il 17 maggio 2009, il ché ci dice che presto compirà i suoi primi 12 anni di attività. Probabilmente sarà uno di quei giochi che resteranno nel tempo, senza perdere valore e con una dimensione mondiale che per certi versi ricorda l’universo videoludico di titoli di culto come Final Fantasy o Super Mario Bros.

Abbiamo citato il gioco cult Nintendo proprio per introdurre a un gioco che è tornato di recente in auge, ma che non è mai stato del tutto dimesso e dimenticato dagli appassionati nostalgici del discoro legato al retrogaming.

Stiamo parlando di Sonic The Edgehog 2. Un titolo che presto compirà 30 anni e che venne sviluppato da parte di Sega per la console di tipo Genesis. Importante perché si tratta del secondo capitolo della saga di Sonic, il quale introduceva il personaggio di Miglia Prower, che era controllabile da un secondo giocatore, gettando di fatto le basi per il discorso del multiplayer che ancora oggi resta in auge e assume un ruolo centrale per quanto riguarda gli MMO, i giochi di strategia e alcuni titoli action di categoria RPG. A proposito di action e di giochi dove è importante avere una buona mira, non poteva certo mancare in una classifica che si rispetti un titolo come Call of Duty.

Stiamo parlando di un titolo che appartiene alla categoria degli sparatutto in prima persona che fece la sua comparsa nel mondo dei videogiochi nell’autunno del 2003.

Sono trascorsi 17 anni e questo gioco oggi è presente su svariate piattaforme e differenti device come PC, console, smartphone e tablet di ultima generazione.

Rispetto ai titoli di categoria retrogaming, in questo caso parliamo di un gioco che si affaccia al pubblico durante un periodo di transizione tecnologica, tecnica e di sviluppo del gameplay. Durante la prima parte degli anni zero prende vita infatti il discorso rivolto al gioco online, interattivo.

Oggi questo tipo di logica diventa centrale e assume connotati ampi e importanti per diversi settori della videoludica, dove spiccano ad esempio gli eSports, gli sport elettronici e il contesto del gambling online.

