Giocare alla Roulette: come farlo in sicurezza e responsabilmente

La roulette è diventato uno dei giochi più popolari al mondo e in Italia. Una volta relegata nelle sale dei casinò, oggi è disponibile in tutti i casinò online, divenendo così alla portata di tutti coloro che hanno a disposizione una connessione ad internet.

Il suo successo è dovuto anche al coinvolgimento del gioco. Giocare alla roulette è semplice e divertente al tempo stesso, tuttavia è importante imparare a giocare in modo sicuro e responsabile. Abbiamo chiesto a Luigi Conti, redattore di roulette-on-line.it, il principale portale di roulette online, di fornirci alcuni consigli utili per farlo. Ecco cosa ci ha risposto.

Come giocare alla roulette in modo responsabile e sicuro

Prima di iniziare a giocare con denaro reale, è importante imparare a giocare praticando con denaro virtuale. Ci sono molti modi per esercitarsi senza alcun rischio, acquisendo così confidenza con le regole del gioco e il suo gergo.

Se si decide giocare con denaro reale, è fortemente consigliato giocare solo ed esclusivamente sui casinò con licenza ADM, gli unici autorizzati ad offrire i propri servizi in Italia. Da questo dipende anche la sicurezza dei fondi depositati e l’effettiva aleatorietà dei giochi offerti.

Una volta praticato il tempo necessario e scelto un casinò autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sarebbe bene iniziare con tavoli dalle puntate basse. Quando si accede alla sezione dedicata ai roulette di un casinò online, si può scegliere un tavolo anche in base alle puntate. Vi sono tavoli che consentono di effettuare anche puntate da 10 centesimi e generalmente almeno 1€ per giro, da suddividere come si desidera.

Tra le differenti varianti di roulette presenti sui casinò, è consigliabile giocare a quella Europea o Francese, evitando quella Americana. La ragione sta nella presenza del doppio zero nella variante americana, ovvero un numero in più nella ruota che di fatto abbassa le probabilità di vincita del giocatore soprattutto per quanto riguarda le puntate del tipo rosso/nero, pari/dispari, alto/basso.

Quando si gioca alla roulette, così come ad ogni altro gioco d’azzardo, occorre usare la testa ed essere responsabili. Se si decide di giocare, occorre mettere in conto la possibilità di perdere anche tutto il proprio deposito iniziale. Questo perché è pur sempre un gioco di fortuna e come tale va sempre considerato. Quindi, il consiglio è quello di crearsi un budget settimanale o mensile in base alle proprie disponibilità, calcolato anche in base alla possibilità di poterlo perdere completamente senza che questo crei nessun tipo di problema né di privazione per le altre spese necessarie per la propria casa, salute e famiglia.

Oltre al budget, sarebbe bene anche limitare il tempo di gioco. Giocare troppe ore di seguito non va bene affatto, sia perché si perde lucidità, sia perché è un fattore di stress. Quando si decide di giocare alla roulette online, quindi, è consigliabile farlo per brevi tratti, dopodiché uscire dal sito, spegnere il computer e passeggiare o muoversi per “sciogliersi” un po’. Quindi, tornare al lavoro o alle proprie faccende e nel caso si desideri continuare a giocare, aspettare il giorno successivo.

Il divertimento prima di tutto

Il gioco della roulette può essere un momento di svago, per divertirsi o rilassarsi dimenticandosi per qualche momento della routine quotidiana. Giocarci sui casinò sicuri e con delle piccole ma importanti precauzioni, consente di goderselo senza pensieri.