Estate 2021: tanti eventi sportivi tra cui Euro 2020

Conclusi quasi tutti i campionati per club, e in attesa di sapere chi saranno i prossimi campioni di Champions e Europa League, l’attenzione degli sportivi è tutta per i prossimi eventi che si terranno a partire da giugno.

L’11 giugno 2021 partirà infatti ufficialmente il campionato europeo 2020, su cui l’Italia calcistica ripone tante speranze. In contemporanea, per gli amanti del calcio sudamericano andrà in scena la Copa America CONMEBOL, e per non farsi mancare davvero nulla, dopo meno di due settimane dalle due finale delle due competizioni inizieranno le Olimpiadi di Tokyo. Un’estate ricca di sport quella che sta per iniziare.

Euro 2020: l’Italia può e deve fare bene

L’attaccamento degli italiani per la propria nazionale è qualcosa di inspiegabile, una cultura che si tramanda in famiglia e che fa forza sulle tante vittorie azzurre: quattro coppe del mondo e un europeo.

Quest’anno l’Italia guidata da Roberto Mancini sarà protagonista dell’europeo di categoria, che verrà inaugurato proprio in Italia l’11 giugno: in tale occasione esordirà anche la nostra nazionale contro la Turchia.

Tante speranze e aspettative attorno a questo gruppo che ha saputo far riavvicinare quei tifosi che si erano allontanati dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 e che ha definitivamente fatto innamorare chi questi colori non li ha mai “abbandonati”.

L’Italia viene da 25 risultati utili consecutivi, dato che eguaglia quello fatto registrare dalla nazionale poi campione del mondo nel 2006 guidata da Lippi, ricca di campioni quali Totti, Pirlo e Del Piero fra i tanti.

La pianificazione fatta dalla FIGC e poi tradotta in risultati da Mancini e i suoi ragazzi cerca ora la consacrazione che merita ai prossimi europei. Le uniche preoccupazioni per il CT sono le condizioni fisiche di Giorgio Chiellini, Acerbi in preallarme, e quelle di Marco Verratti, anche se il mediano del PSG ha confermato che sarà fra i convocati di giugno.

Coppa America e Olimpiadi di Tokyo: un’estate di sport

Per i tanti appassionati di calcio la stagione non terminerà a maggio con le finali dei campionati nazionali e europee per club, bensì si estenderà fino a metà luglio.

Abbiamo infatti già menzionato la partenza a giugno di Euro 2020, ma dall’altra parte del mondo in Argentina e Colombia sarà la volta della 47a edizione della Coppa America CONMEBOL, torneo che vedrà impegnati tanti atleti che militano nella nostra Serie A.

Il torneo verrà inaugurato il 13 giugno a Buenos Aires quando scenderà in campo l’Argentina di Messi contro il Cile; mentre la finale della manifestazione verrà disputata il 10 luglio a Barranquilla, giusto un giorno prima di quella di Euro 2020 che si disputerà a Londra.

Potrebbe bastare così per giugno e luglio, ma neanche il tempo di celebrare le nazionali campione d’Europa e del Sud America che prenderanno il via i Giochi Olimpici, arrivati alla loro 32a edizione. Sarà il Giappone a ospitare questa Olimpiade per la seconda volta nella propria storia, in una manifestazione che promette tante innovazioni non soltanto tecnologiche.

A partecipare ai Giochi, che inizieranno il 23 luglio e si concluderanno l’8 agosto, vi sarà infatti l’esordio di quattro nuove discipline: karate, arrampicata sportiva, surf e skateboard.

Gli appassionati di sport italiani trascorreranno le proprie vacanze con un occhio al calendario degli eventi sportivi, tanti e prestigiosi a cominciare dall’esordio dell’Italia di calcio l’11 giugno a Roma.