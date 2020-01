Ecco i cinque ingredienti per il gioco di slot perfetto

Vediamo decine e decine di giochi di slot uscire sul mercato ogni giorno. Spesso, si tratta di slot prese da serie televisive o film, altre volte le trame sono originali e uniche.

Nonostante questo, è innegabile che – alcuni giochi – abbiamo successo più di altri.

Ma a cosa è dovuto questo successo?

Nonostante la risposta possa sembrare impossibile da trovare, non è proprio così. Basta infatti analizzare quelli che sono stati i più grandi successi nel mercato per capire cosa piace (o non piace) alla gente.

Ecco quali sono i 5 ingredienti, secondo noi, del gioco perfetto:

1- Un tocco classico

Sappiamo che le slot machine sono molto amate quando hanno un tocco classico. Le slot con frutta in stile Sizzling Hot Deluxe hanno recentemente visto il loro tasso di gradimento crescere pari-passo con il numero di casinò nel mercato.

Perché questo successo?

Semplice: le persone cercano esperienze di gioco innovative, restando però legate ai classici concetti di gioco.

Per questo motivo, frutta e semi delle carte “classici”, sono sempre una carta vincente quando si parla di slot machine.

2- Un RTP decente

Molti giocatori, soprattutto quelli nuovi, sottovalutano l’importanza del valore RTP. Il ritorno al giocatore è uno dei fattori più importanti di un gioco e quello che determina quando – un gioco di slot machine – restituirà al giocatore. Avere un buon valore RTP vuole dire, sostanzialmente, che la slot pagherà bene o no. Con il crescere dei casinò e dei giochi, i giocatori hanno preso più e più in considerazione questo valore nel momento di scegliere un gioco di slot.

3- Mini giochi

Essendo le slot machine diventate un fenomeno popolare (e di massa) è normale che i giocatori cerchino qualcosa di più. Proprio come con i videogiochi, le nostre aspettative sono cambiate quando si parla di slot machine. Una volta tre rulli e nessuna funzione bonus erano abbastanza.. ma oggi non è più cosi. I giocatori moderni cercano esperienze di gioco che vadano oltre e possano farli divertire non solo con il gioco principale. I mini giochi, chiamati anche bonus feature sono quello che serve per rendere un gioco di successo.

4- Una serie di jackpot

I dati parlano chiaro: i giochi di slot con jackpot sono quelli che la gente gioca di più e con più voglia. Il motivo qua è piuttosto chiaro, in quanto, grossi premi, ingolosiscono nettamente i giocatori. Creare un gioco con jackpot popolare è sicuramente una delle chiavi di successo dei giochi moderni. Purtroppo, rendere questi giochi “di moda”, non è mai cosi semplice come possa sembrare.

5- Cavalcare l’onda

No, non parliamo di surf. Per creare un gioco di slot di successo bisogna cavalcare l’onda e riuscire a creare qualcosa di veramente unico e al passo coi tempi. Pensate a tutte le mode passeggere e quelle meno passeggere: creare un gioco a tema potrebbe essere l’arma vincente per far giocare giocatori di casinò esistenti e farne avvicinare di nuovi. Unico punto negativo di questo punto è che tutti i grossi produttori di giochi cercheranno di farlo, quindi, si potrebbero trovare numerosi giochi di slot con lo stesso tema.