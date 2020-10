Dove trovare rapidamente la farmacia più vicina

Nelle vita di tutti i giorni, quando si è vicino a casa, alcune problematiche non si presentano.

Si pensi ad esempio alla necessità di acquistare un farmaco: tutti sanno quali siano le farmacie più vicine; a volte si conoscono a memoria addirittura gli orari di ogni singolo negozio.

Nel momento in cui, però, ci si trova in un altro luogo la questione diventa un pochino più complessa.

Non serve che capitino problematiche eccessivamente gravi, basta un forte raffreddore mentre si è in vacanza, o una slogatura durante una passeggiata in montagna.

Come trovare rapidamente una farmacia

Per trovare la farmacia più vicina a dove ci si trova si possono utilizzare strumenti online, molto chiari e semplici nelle modalità di accesso.

Permettono di trovare la farmacia più vicina, ma anche quella di turno, o quella aperta proprio in questo momento. Stiamo parlando di strumenti molto pratici, soprattutto in specifiche situazioni, ad esempio quando ci si trova a casa di amici, o in vacanza in qualche luogo poco conosciuto.

In alcuni casi trovare una farmacia prima di spostarsi con la macchina è essenziale: consente di giungere più rapidamente al punto vendita e di ottenere con maggiore prontezza il farmaco o il prodotto per la medicazione che si sta cercando.

Perché andare in farmacia

Le farmacie in Italia sono più di semplici punti vendita di farmaci. Si tratta infatti di negozi che svolgono un vero e proprio servizio pubblico.

Da un lato infatti offrono il servizio di distribuzione dei farmaci prescritti dai medici di tutta Italia; oltre a questo propongono anche consigli e la presenza costante di un farmacista consente di trovare, proprio in farmacia, importanti informazioni.

Ad esempio sull’utilizzo di un farmaco mai preso in precedenza, o sulla corretta posologia, per chi necessita di una spiegazione delle prescrizioni del medico.

Il farmacista non è semplicemente il gestore della farmacia, ma un professionista del settore, a conoscenza di come funzionano i farmaci.

Chiedere un consiglio al farmacista è poi sempre utile, soprattutto poi per tutti quei piccoli disturbi che non necessitano di recarsi presso uno studio medico.

Le farmacie nei supermercati

Ormai da vari anni in Italia le farmacie comunali e private sono affiancate da punti vendita posti all’interno dei supermercati. Queste sono farmacie quasi a tutti gli effetti, con alcune limitazioni.

Proprio come le classiche farmacie sul territorio, quelle nei supermercati devono essere gestite in presenza di almeno un farmacista laureato. Non offrono però il servizio di distribuzione dei farmaci offerti dal servizio sanitario nazionale.

Quindi tutti quei farmaci per i quali è obbligatorio avere una prescrizione medica per poterli acquistare, non sono disponibili in questi punti vendita.

Li si trova esclusivamente nelle farmacie tradizionali, quelle posizionate al di fuori dei supermercati.

In quale farmacia andare

Alcune farmacie offrono poi servizi aggiuntivi, come ad esempio la disponibilità di un’apparecchiatura precisa per la misurazione della pressione, o anche la possibilità di raccogliere campioni per alcuni esami diagnostici, in genere quelli che riguardano allergie e intolleranze alimentari, ma non solo.

Ricercare online le informazioni sulle farmacie più vicine permette di sapere se nel negozio vicino a casa troveremo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, o se invece è opportuno spostarsi verso un altro punto vendita.