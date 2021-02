Sistemazione terreni e giardini in Irpinia: quando si lavora di gran Lena

C’è una azienda specializzata nella manutenzione del giardino, ad Avellino e zone limitrofe.

Il giardinaggio e la cura dei terreni, con particolare attenzione all’ambiente, sono i punti chiave dell’attività che fa capo a Generoso Lena del il cui slogan è “Verde per passione”.

La sistemazione di terreni, la manutenzione e realizzazione di giardini privati ed aziendali, sono i punti di forza per l’impresa che ha sede a Mercogliano e che opera in tutta la provincia di Avellino.

Una organizzazione che, in pochi anni, ha saputo affermarsi tra le attività operanti nel settore del giardinaggio ad Avellino e provincia, per la cura particolare nei lavori, per l’esperienza maturata attraverso una grande dose di passione per il mondo green.

Terreni

Si eseguono disboscamenti e ripristino aree in disuso, terreni incolti, boschi, con macchina trinciatrice forestale applicata a trattrice agricola.

Attraverso questo intervento si elimina la vegetazione arborea in un’area boschiva o forestale.

Taglio e sistemazione legno

In particolare con taglio del bosco si intende l’opera di diboscamento, attuato attraverso i criteri tecnici della selvicoltura, finalizzato alla salvaguardia della vegetazione (taglio di piante malate, vecchie, secche, bruciate…) o a ricavare legno pregiatissimo, garantendo comunque la rigenerazione e la conservazione ambientale.

Gestione di terreni agricoli, raccolta di prodotti della natura, quali ad esempio nocciole, patate, ortaggi, frutta, allestimento serre ed altro ancora sono le attività svolte dalla ditta Lena.

3

Potature d’alto fusto, trattamenti fitofarmacologici, disinfezioni e ripuliture dei tronchi, concimazioni: interventi effettuati con la sensibilità di chi ama il proprio lavoro con l’ausilio di macchinari adeguati.

L’azienda di Generoso Lena esegue opere di sterro e riporto del terreno, livellamento, sistemazione e consolidamento di scarpate.

Manutenzione

E’ il tipo d’intervento che richiede molta professionalità, non tanto per svolgere le normali operazioni di giardinaggio, quanto nello scegliere il momento giusto ed i prodotti migliori per effettuare dei buoni trattamenti per le piante, i prati e gli alberi.

Oltre ai giardini, la ditta di Generoso Lena si occupa anche della sistemazione sia di terreni agricoli.

L’obiettivo principale è garantire una corretta produzione ed una attenta scelta delle piante o delle semenze da utilizzare per il terreno.

Trattamenti antiparassitari su prati e arbusti al fine di difendere le piante ed il manto erboso dalle malattie piu’ diffuse, oltre al trattamento diserbante con prodotti selettivi sono gli interventi che la ditta Generoso Lena esegue con maggiore frequenza e assoluta professionalità.

Una consulenza gratuita sarà senz’altro fornita, per verificare le esigente e fornire un adeguato consiglio telefonando al 331 291 1019.