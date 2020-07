Quali sono i libri più tradotti al mondo: e la lingua più utilizzata?

Qual è la lingua più utilizzata al mondo? E i libri più tradotti?

I popoli del mondo usano molte lingue per comunicare. Si stima che ci siano da 5.000 a circa 7000 lingue nel mondo.

Si potrebbe presumere che il cinese mandarino sia la lingua più utilizzata al mondo, con la Cina che vanta una popolazione di 1,4 miliardi registrata nel 2018. Ci sono inoltre tanti altri cinesi che vivono altrove e usano il mandarino; è quindi accettata ufficialmente come la lingua più usata al mondo.

Sulla scia del mandarino sarebbe arrivata la lingua inglese che viene utilizzata da circa 1,5 miliardi della popolazione mondiale di circa 7,5 miliardi; ciò costituisce circa il 20% della popolazione.

Quindi su base individuale, sia il mandarino che l’inglese occupano le posizioni più importanti per quanto riguarda le lingue.

Il libro più tradotto al mondo in oltre 2000 lingue

La Bibbia, la dottrina religiosa cristiana, originariamente scritta in ebraico, è il libro più tradotto al mondo. La Società Bibliche Unite (United Bible Societies) ha riferito che la Bibbia, totalmente o in parte, è stata tradotta in più di 3.324 lingue (tra cui un numero crescente di lingue dei segni). Solo il Vecchio e il Nuovo Testamento sono tradotti in 2.189 lingue, mentre il testo completo della Bibbia in 674 lingue.

Questo rende la Bibbia il libro più tradotto al mondo. Ciò non sorprende poiché il Cristianesimo è la religione più diffusa nel mondo.

L’elenco dei libri più tradotti al mondo

Dopo la Bibbia, è abbastanza sorprendente notare che nell’elenco dei libri più tradotti al mondo ci sono opere di fantasia.

Il libro “Le avventure di Pinocchio”, molto popolare, è stato tradotto in 260 lingue da quando è stato pubblicato dallo scrittore italiano Carlo Collodi nell’anno 1883.

Pinocchio è senza dubbio il personaggio dei cartoni animati più popolare al mondo, ed anche quindi il libro più letto della storia dopo la Bibbia. I libri di Pinocchio sono ampiamente diffusi e letti dalla maggior parte dei popoli del mondo.

Successivamente troviamo un altro popolare libro di fiabe “Il piccolo principe” che è stato tradotto in 180 lingue.

Il libro di Le Fiabe di Andersen segue al terzo posto con la sua traduzione in 153 lingue.

Alice nel Paese delle Meraviglie, un’altra stupenda storia fantasy che ha catturato l’immaginazione di molte persone nelle ultime generazioni, è stata tradotta in quasi 100 lingue.

La necessità di una traduzione di testi narrativi e di letteratura , opere popolari di fiction, fantasy e altri argomenti è cresciuta nel tempo, proiettandoci verso un futuro sempre più internazionalizzato, facendo in modo che tutti i contenuti possano essere letti e apprezzati dai lettori nella loro lingua madre.