Avellino, soluzione abitativa: appartamento intero piano divisibile in due unità

Ad Avellino, in zona semi-centrale in Via Ammaturo (alle spalle della Caserma Berardi), è disponibile un appartamento su intero piano già diviso in due unità immobiliari.

Possibili tre soluzioni, in base all’esigenza del potenziale acquirente:

intero piano, con appartamento di complessivi 212 mq appartamento di 155 mq. appartamento di 58 mq.

L’immobile fa parte di un fabbricato recentemenre ristrutturato con importanti interventi anti-sismici e messa in sicurezza del piano interrato, oltre a rifacimento dell’intera facciata, quindi senza impegno di spese straordinarie per i prossimi dieci anni.

Appartamento mq. 155

E’ composto da un vasto salone, ampia cucina-soggiorno con caminetto, tre camere, corridoio di disimpegno, doppi servizi, due ripostigli, ampie terrazze.

L’appartamento è situato al terzo piano di uno stabile con 4 piani, è servito da ascensore e vanta una esposizione eccellente, con due terrazze molto ampie e una splendida veduta.

E’ stato oggetto di recente parziale ristrutturazione con messa a norma di impianto elettrico, idrico e di riscaldamento autonomo con caldaia a gas, (classe energetica E) con suddivisione dell’ampio salone in altre due camere.

Attualmente l’appartamento ha le 5 camere ammobiliate, così come il soggiorno-cucina, ed è oggetto di locazione a titolo temporaneo per studenti e lavoratori, per cui rappresenta anche una valida proposta di investimento con interessante rendita.

Quale accessorio dell’appartamento vi è locale sottotetto situato al quinto piano mentre nello stesso stabile è disponibile soluzione di garage nel piano interrato con diverse pezzature disponibili (da 14 a 30 mq.) e costo a parte.

Lo stabile fruisce, inoltre, di un ampio spazio con piazzale condominiale.

Appartamento mq. 58

L’appartamento più piccolo, situato sullo stesso terzo piano, è stato separato dal più grande ottenendo una pezzatura interessante per soluzione abitativa per single o coppia con figli piccoli.

L’immobile è funzionale e suddiviso sfruttando ogni spazio, dispone di ampio terrazzo con vista splendida e balcone con veranda su altro lato.

E’ composto da ingresso, cucina, ampio bagno, disimpegno, due camere e ripostiglio.

L’appartamento è stato completamente ristrutturato con rifacimento bagno, impianti tutti a norma, con cablaggio totale e sistema telefonico in funzione con fibra ottica, rete interna lan.

Il pavimento è in parquet, gli infissi interni sono nuovi così come quelli esterni, con vetri termici e sistema basculante, porta di ingresso blindata, impianto di riscaldamento autonomo a gas e attestazione energetica classe D.

Attualmente l’appartamento è ammobiliato e utilizzato quale ufficio, per cui può rappresentare una valida proposta di investimento con interessante rendita.

In caso di necessità per uso diretto, l’appartamento sarà reso libero in tempi brevi.

Anche per questo appartamento vi è quale accessorio, compreso nel prezzo, un vano sottotetto e la disponibilità di garage, quest’ultimo con costo a parte in base alla pezzatura scelta.

Appartamento mq. 212

I due appartamenti innanzi descritti fanno parte dell’intero terzo piano e possono essere accorpati diventando così una unica unità immobiliare di 212 mq. con le descrizioni sopra riportate.

Quindi con la possibilità di due vani sottotetto quali accessori compresi nel prezzo e la scelta di uno o più vani garage, in base alle esigenze, con costo a parte.

Soluzioni fitto o vendita

I due appartementi sono disponibili sia per la vendita che per il fitto ammobiliato ad uso temporaneo.

Per questo motivo è opportuna una valutazione preliminare, in base alle esigenze da parte di chi è seriamente interessato a quanto proposto.

La trattativa per la vendita o il fitto viene effettuata da soggetto privato, per cui si richiede di evitare eventuali tour immobiliari – peraltro assai sconsigliati di questi tempi – da parte di perditempo curiosi di visionare gli immobili.

La visita sarà senz’altro possibile dopo una fase preliminare di screening telefonico con i soggetti potenzialmente e seriamente interessati che potranno valutare ogni dettaglio della possibile soluzione immobiliare, anche attraverso materiale fotografico e filmato, oltre che documentaione tecnica.

Si invitano le agenzie immobiliari ad astenersi da contatti tesi a ricevere in gestione gli immobili descritti: nessun costo aggiuntivo è perciò previsto per i soggetti eventualmente interessati all’acquisto o al fitto.

Per ricevere informazioni più dettagliate scrivere una mail indicando generalità e un recapito telefonico a info@irpiniaoggi.it