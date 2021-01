Approccio consapevole alle relazioni sentimentali

Negli ultimi anni ha preso piede fino a diventare quasi moda l’argomento delle relazioni di coppia consapevoli, noi vogliamo spingere le cose ancora oltre e parlare anche di appuntamenti consapevoli.

Quando parliamo di relazioni consapevoli ci riferiamo ad un percorso di crescita interiore, che porta le persone attraverso la conoscenza di se stessi, dei propri pregi e difetti, a lavorare oltre che per correggere i difetti anche per plasmare le relazioni secondo i propri gusti e desideri.

Quali sono i vantaggi di un approccio consapevole

Avere un approccio consapevole alle cose della vita, significa non farsi guidare solo dalle proprie emozioni.

Nel caso dei matrimoni per esempio, uno dei problemi più discussi in terapia di coppia riguarda il fatto che una grande percentuale di coppie si sposa quando è ancora innamorata.

Farlo può sembrare la cosa giusta e per un breve lasso di tempo infatti lo è, le cose funzionano e la coppia vive la sua luna di miele.

Cosa accade però quando l’incanto finisce?

Le persone che hanno un approccio consapevole all’amore sono quelle che rimangono in grado di discernere, anche nel bel mezzo delle nebbie che normalmente offuscano la vista delle persone innamorate, ciò che è bene da ciò che è male.

Aspetti degli appuntamenti consapevoli

In tempi moderni grazie all’esistenza di strumenti come i siti per appuntamenti, è relativamente più facile iniziare un rapporto con il giusto piede della consapevolezza.

Se la conoscenza nasce infatti online, si può essere più analitici e ragionare meglio sulle domande da porre, sul tipo di persona che si sta cercando e su ciò che in generale si vuole da un rapporto. Se decidi di mettere alla prova la tua fortuna negli appuntamenti online, raccogli tutte le informazioni necessarie dalle varie soloavventure recensioni a dati più specifici per scegliere il sito giusto.

3

Abbiamo preparato un prontuario di 4 regolette davvero utili all’ora di iniziare un nuovo rapporto con la giusta consapevolezza:

Obiettivi stabiliti

Gli obbiettivi nel caso di una coppia devono essere condivisi, ma l’approccio consapevole è un lavoro che va fatto prima di tutto su sé stessi. Avere obbiettivi chiari è più facile a dirsi che a farsi, dato che presuppone una profonda conoscenza di se stessi e delle proprie priorità.

Potrebbe sembrare banale ma la maggior parte delle persone non conosce le proprie priorità.

Si da delle priorità, ma non è la stessa cosa.

Un conto è dirsi che la priorità dovrà essere trovare una donna, ma tutt’altro è essere talmente franchi con sé stessi da ammettere che la propria priorità in fatto di donne, è per esempio trovarne una che accetti il nostro essere disordinati ed anzi, che non le dia fastidio rimettere in ordine tutto ad ogni nostro passaggio.

Usa le tecnologie

Le tecnologie moderne concedono la possibilità di conoscere molti potenziali partner prima di fissare un appuntamento, usare questi siti è un ottimo banco di prova per affinare le proprie capacità di seduttore, ma soprattutto per confrontarsi con l’altro sesso e provare ad intavolare nuovi rapporti, che siano sinceri e consapevoli di ciò che entrambi volete da un eventuale futura coppia.

Irradiare energia positiva

Attenzione però, perché approccio consapevole non significa diventare cinici e cominciare a vedere gli altri come semplici burattini da utilizzare a proprio vantaggio.

Un rapporto consapevole con gli altri è sempre subordinato ad un rapporto consapevole con sé stessi, conoscere i propri difetti non può essere sufficiente.

Non si tratta di dire “ok sono consapevole di essere fatto così, adesso che gli altri si adeguino” si tratta di conoscere i propri difetti per smussarli, correggerli, disimpararli.

In poche parole per crescere come persona prima ancora che come coppia.

Ascolta e accetta i rifiuti

I rifiuti vanno accettati in primis, ma soprattutto vanno ascoltati. Molto spesso accettiamo un rifiuto ma ci chiudiamo ad esso, ascoltarli significa invece prendere in considerazione il fatto che l’altra persona potrebbe averci rifiutato perché ha visto un difetto del quale non eravamo consapevoli.

I rifiuti oltre ad essere accettati nel massimo rispetto in quanto tali, devono anche essere accolti alla stregua del consiglio di un amico critico, sono preziosi per aumentare la propria consapevolezza e continuare il percorso di crescita.

Cuore o mente: cosa ascoltare?

Si potrebbe pensare che in un approccio consapevole alle relazioni amorose, si debba ascoltare la mente lasciando da parte il cuore, ma le cose non stanno affatto così.

L’approccio consapevole non mira a renderci degli automi, ma solo a saper distinguere le cose e vederle inquadrate con la giusta prospettiva. Seguire il cuore può andare più che bene nella misura in cui si sia consapevoli di starlo facendo.

Seguire il cuore spesso significa andare anche contro i propri interessi, e non c’è niente di più nobile che farlo in maniera cosciente, altrimenti non è amore ma solo istinto.