Annunci auto Avellino: Nissan Qashqai 1.5 CDI Acenta 115cv Euro 5B

ROMA (ITALPRESS) – “Non è ancora cominciata l’esperienza del professor Draghi, vediamo, ma un governo di ricostruzione e responsabilità nazionale non può andare avanti all’infinito. E’ come nel Dopoguerra, come quello del giugno del 1945, serve per il piano vaccinale e per il piano strutturale per la competizione, riapertura di scuole e università e attività”. […]