Gesualdo riabbraccia il suo Sindaco: Pesiri ha sconfitto il Covid-19

Gesualdo può riabbracciare il suo Sindaco. Dopo 25 giorni di ricovero in ospedale, Edgardo Pesiri è tornato a casa. Il primo cittadino aveva contratto il Covid-19 e a causa dell’aggravarsi dello stato di salute era stato costretto al ricovero in ospedale. Ieri la lieta notizia.

“Dopo 25 giorni di sofferenza sono di nuovo a casa. Finalmente a Gesualdo, nel mio paese. Sento il dovere, come Sindaco e come semplice cittadino, di rivolgere a tutti il mio grazie, profondo e sentito, per la vicinanza e la presenza che ho continuamente avvertita con l’anima. Un grazie ai miei collaboratori e consiglieri che, con affetto, hanno partecipato alle mie pene e al mio sconforto, dandomi coraggio, speranza e la voglia di tornare“, ha dichiarato Pesiri in una lunga lettera di ringraziamento.

Non sono mancati i ringraziamenti alle istituzioni “agli amministratori, ai Sindaci, irpini e non, al Prefetto di Avellino, al Presidente della Provincia di Avellino con i suoi consiglieri, al Procuratore della Repubblica di Avellino, ai Medici per la loro grande passione e dedizione, agli amici tutti, anche lontani, e a quanti che, con un semplice pensiero, hanno alleviato tanto dolore facendomi apprezzare il senso della solidarietà umana“.

“ORA SONO A CASA, seppure debilitato, con il pensiero rivolto soprattutto a chi soffriva più di me in quei drammatici istanti. Comunque ci ha pensato Dio a stare vicino a tutti. Dio che ci parla in silenzio senza mai lasciare nessuno da solo! Ora sono a casa, con tanta forza per guardare avanti pensando al futuro della mia gente sentendo, ancor di più, il mio dovere di Uomo di stare vicino a chi soffre e a chi patisce le ansie, le paure, lo sgomento perché solo o perché ha perso la speranza nel futuro. Ringrazio tutti dal profondo del cuore e non smetterò mai di farlo. Un abbraccio“, ha concluso Pesiri.