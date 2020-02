Coronavirus, cinese sotto osservazione: non potrà uscire di casa

Non gli è stato riscontrato alcun sintomo sospetto, ma dovrà restare in casa per almeno un paio di settimane, senza poter avere contatti con l’esterno.

È il caso di un cinese 40enne, residente a Bisaccia dove, da 3 anni, gestisce un’attività commerciale. L’uomo è rientrato nel tardo pomeriggio di ieri dalla Cina, flagellata dal Coronavirus, che ha già mietuto quasi 700 morti.

Per precauzione, pur non accusando alcun sintomo della malattia, il Sindaco di Bisaccia ha richiesto ai medici del locale pronto soccorso di accompagnare l’uomo al Moscati di Avellino, per i controlli di rito.

L’uomo non ha contratto il pericoloso virus influenzale ed è stato dimesso all’alba. Non potrà, però, muoversi di casa per almeno un paio di settimane.