Avellino calcio, stadio e primi colpi di mercato: le ultime novità

La nuova proprietà dell’U.S. Avellino ha impresso l’accelerata al mercato, dopo aver raggiunto l’intesa con il Comune di Avellino, per i lavori al Partenio-Lombardi. Fondamentali quelli relativi all’installazione delle sedute individuali in Tribuna Terminio e in Montevergine: 1500 nuovi sediolini, conformi alle regole della Lega Pro, da installare entro fine gennaio, per evitare la chiusura dei due settori e un grave danno economico.

La IDC si farà carico dei lavori, in cambio verrà stracciato il debito con il Comune di Avellino relativo ai canoni di locazione non ancora versati (circa 80mila euro). Inoltre si interverrà sul Partenio B, sulla sala stampa e sui tornelli.

In attesa di tornare in campo, domenica contro la Vibonese, l’Avellino di Capuano sosterrà un’amichevole nel pomeriggio contro il Carotenuto, formazione che milita nel campionato di Promozione campana, allenata da Raffaele Biancolino e presieduta da Alberto Iacovacci, ex dirigente biancoverde.

In campo potrebbe esserci pure Francesco Bertolo, in arrivo dal Picerno. Intesa raggiunta con il club lucano, il difensore è previsto ad Avellino in compagnia di Agostino Rizzo, centrocampista classe ’99, che i biancoverdi preleveranno in prestito con diritto di riscatto dal Livorno. È un esterno destro, dotato dello status di under, quindi utilizzabile per incassare i contributi della Lega Pro.

Saranno questi i primi innesti ufficiali, in attesa di chiudere con il portiere Andrea Dini del Trapani e l’esterno d’attacco Francesco Fedato del Gozzano. In uscita Abibi, Njie, Petrucci, Palmisano, Karic e Alfageme.