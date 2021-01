Atripalda, domani tornano in classe pure gli alunni di 4^ e 5^ elementari

Alunni e genitori lo hanno saputo alle 20,00: domani si torna a scuola.

Ognuno si organizzi come meglio può fare. Praticamente una convocazione ad horas pervenuta dal Dirigente scolastico prof.ssa Amalia Carbone dell’Istituto Comprensivo Statale ”E. De Amicis – R. Masi”.

Comunicati gli orari e le modalità di ingresso ai plessi scolastici delle Elementari di Atripalda.

Ecco la nota pervenuta alle famiglie:

Per effetto del pronunciamento TAR Campania per attività didattica in presenza per le classi quarta e quinta elementari dei plessi De Amicis e Mazzetti,

si comunica la ripresa dell’attività didattica in presenza per gli alunni delle classi quarte e quinte dei plessi De Amicis e Mazzetti.

Gli orari di entrata/uscita e gli ingressi dedicati alle classi prime, seconde e terze dei due plessi non subiscono modifiche.

PLESSO DE AMICIS-CLASSI 4^E, 5^E ACCESSO DA LARGO BUOZZI

Le classi quarte e quinte entreranno e usciranno dall’accesso collocato su Largo Buozzi, prelevati e accompagnati dagli insegnanti, FINO ALLA BARRA ELETTRICA CHE SARA’ TENUTA ABBASSATA, con la seguente articolazione:

ORE 08.15 classi 4^A 4^B e 4^C

ORE 08.25 classi 5^A – 5^B – 5^C – 5^D1.

I genitori accompagneranno i figli fino alla barra elettrica, dove troveranno i docenti adaccoglierli.

Gli alunni accederanno alle aule dallo slargo posto a destra della barra elettrica, all’ingresso posteriore dell’edificio, ordinatamente accompagnati dai propri docenti fino al raggiungimento dell’aula assegnata

L’accesso di LARGO BUOZZI sarà presidiato da n. 1 unita operativa del Comando della Polizia Municipale di Atripalda e coadiuvato da due collaboratori scolastici.

ACCESSO CON AUTO PER GENITORI CON PASSI

Genitori con pass per accesso in autopotranno scegliere due diversi orari per non interferire con gli alunni in entrata da Largo Buozzi:

1^ fascia: entrata e uscita entro le ore 08.05; entrata ore 13.00/uscita 13.10

2^ fascia: entrata e uscita dopo le ore 08.35; entrata ore 13.30/uscita ore 13.40

PLESSO MAZZETTI

08.10-CLASSI 4A 4B

08.15-CLASSI 5A 5B 5C

L’entrata e l’uscita saranno agevolate dai collaboratori scolastici e dalla presenza di n. 1 unità operativa del Comando di Polizia Municipale di Atripalda.

L’accesso al Plesso Mazzetti avverrà esclusivamente dall’ingresso inferiore coincidente con l’ingresso della Misericordia.Si raccomanda fortemente

AI GENITORI DI ENTRAMBI I PLESSI SI RACCOMANDA DI:

consegnare il modulo di autocertificazione Allegato 6 (sul sito) al proprio figlio

fornire da casa la prima mascherina e tenerne una nello zaino, in caso di dimenticanza

custodire le 12 mascherine consegnate in busta il giorno 20gennaio 2021

fornire giornalmente la mascherina pulita al proprio figlio

evitare assembramento all’ingresso e all’uscita, ALLONTANANDOSI RAPIDAMENTE dopo la consegna e il ritiro del minore

indossare la mascherina e non toglierla al proprio figlio all’uscita da scuola

consultare le circolari n. 141/9 gennaio 2021;n. 140/9 gennaio 2021n. 139/9gennaio 2021n 138/9 gennaio 2021n. 135/9 gennaio 2021n. 131/9 gennaio 2021n. 105/8 gennaio 2021 che sono pubblicate sul sito istituzionale.