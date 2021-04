Ad Ariano Irpino nasce la “Fondazione Franco Lo Conte”

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – Le pressioni ci sono ma Antonio Conte vuole evitare di farle arrivare all’interno del suo gruppo. La capolista Inter tornerà in campo domani per sfidare il Bologna al ‘Dall’Arà, certamente una gara complicata che arriva subito dopo la sosta per le nazionali e gli annessi problemi legati al Covid: “Ci aspettano […]