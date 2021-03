Aquilonia, parco eolico non a norma: sette persone nei guai

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del Gruppo Forestale di Avellino, nell’ambito di indagini

relative alla regolarità urbanistica e ambientale nella realizzazione di parchi eolici, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, 7 persone ritenute responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”, “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificato o in autorizzazioni amministrative” e “Truffa”.

Le indagini hanno consentito di appurare che i predetti, con false attestazioni dei progettisti, procedevano ad autorizzare e costruire, in agro del Comune di Aquilonia, un parco eolico di cinque pale, in base a titolo autorizzativo “P.A.S.” al posto dell’Autorizzazione Unica Regionale.

Inoltre le “P.A.S.” erano carenti dei pareri delle altre amministrazioni statali.

Ai sette indagati è stato contestato anche il reato di lottizzazione abusiva di terreni agricoli, mediante urbanizzazione e relativa trasformazione degli stessi in opifici industriali.

Tali violazioni avrebbero procurato un ingiusto profitto al committente dell’opera, derivante dall’indebito percepimento di erogazioni pubbliche liquidate dal Gestore dei Servizi Energetici per la produzione di energia elettrica.