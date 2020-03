Fca di Pratola Serra, 40 operai in isolamento: a contatto con colleghi di Ariano Irpino

Quaranta operai della Fca di Pratola Serra saranno messi dall’azienda in isolamento: sono stati stati a contatto con colleghi provenienti da Ariano Irpino.

La notizia è stata diffusa da Lello Russo, il sindaco di Pomigliano d’Arco, dove risiedono diversi lavoratori che svolgono l’attività presso lo stabilimento avellinese. Lo stesso sindaco ha fatto sapere che tre suoi concittadini sono attualmente ricoverati per essere risultati positivi al tampone da Covid19, senza specificare se si tratti proprio di lavoratori della Fca.

Parlando dell’attività di prevenzione, il sindaco di Pomigliano d’Arco ha aggiunto: “Finora sono state denunciate 41 persone e i controlli proseguiranno serrati su tutto il territorio cittadino. Sul territorio pomiglianese ci sono attualmente anche una ventina di persone in sorveglianza attiva per essere state a contatto con persone contagiate, ed un’altra quarantina in quarantena precauzionale per essere state in zone a rischio”.