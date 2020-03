Emergenza Coronavirus: Bcp scende in campo con misure a sostegno di imprese e famiglie

La BCP, in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria del Coronavirus, mette a disposizione, per il territorio di riferimento, misure a sostegno delle famiglie e delle imprese.

Oltre alla sospensione delle rate di mutuo e all’allungamento, la BCP sosterrà le imprese che stanno risentendo dell’attuale momento di difficoltà con un supporto alla liquidità aziendale per i mancati e ritardati incassi, attraverso forme di intervento mirato.

Si tratta di attuare responsabilmente e concretamente un impegno utile a

contrastare gli effetti del coronavirus sostenendo le imprese ma anche le famiglie del territorio.

Le filiali della BCP sono a disposizione per le informazioni relative alle

caratteristiche e modalità di attivazione di tali misure.

La BCP inoltre, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute in tema di contrasto alla diffusione del Coronavirus, a tutela della comunità, dei collaboratori e della clientela, ha messo in atto tutte le misure preventive emanando una serie di disposizioni interne. Inoltre, coerentemente con i provvedimenti delle Pubbliche Autorità, ha previsto una riduzione della mobilità dei collaboratori di Direzione con un’alternanza nel lavoro da casa che consentirà una migliore gestione delle risorse e degli spazi nelle singole filiali, garantendo la salvaguardia della continuità operativa.