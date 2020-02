Parco del Partenio: visite guidate per riscoprire le bellezze dell’Irpinia

Escursioni nel territorio, nella storia, nelle tradizioni e nel gusto. Sabato 8 febbraio prende il via “ConosciAmo il Parco del Partenio”, il progetto ideato dall’Ente regionale Parco del Partenio, teso a far conoscere i beni naturali, storici, artistici, architettonici, culturali e religiosi di quest’area della provincia di Avellino.

Il programma di attività si articolerà attraverso giornate che possano coinvolgere tutti, dai più piccoli ai più grandi, per far nascere, rinascere e crescere nel cittadino la voglia di vivere e tutelare il Parco. Previste escursioni sul campo, incontri a scuola, attività a piedi o in bicicletta, visite guidate di importanti siti storici e naturali.

La prima tappa è in programma sabato 8 febbraio, con la visita guidata alla chiesetta rupestre di San Silvestro Papa di Sant’Angelo a Scala. Dopo Sant’Angelo a Scala, ci si sposterà alla “Guglia Rocciosa” di Pietrastornina.