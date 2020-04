Mascherine e tute al Moscati, il dono dell’Associazione Polizia di Stato

In occasione dell’emergenza coronavirus l’Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione di Avellino ha donato all’ospedale “Moscati” di Avellino l’intera dotazione di kit sanitari di protezione posseduti, per aiutare il personale ospedaliero in prima linea.

In particolare sono stati destinati sia al reparto U. O. Pneumologia A. O .R. M. che al reparto U. O. C. Anestesia e Rianimazione i dispositivi di mascherine tipo “FFP2H” nonchè completi di tute.

Ciò per combattere la battaglia comune che vede impegnato ogni cittadino.

“Per quanto la nostra donazione sia “una goccia nel mare”, siamo grati e riconoscenti al personale sanitario e al Dott. Angelo Storti, direttore del U. O. C. Anestesia e Rianimazione dell’ospedale “Moscati” a cui vogliamo sentirci vicino quale segno di apprezzamento per l’opera meritoria che il personale ospedaliero compie e nell’incoraggiamento ricevuto per la difficile attività di ogni giorno”, ha sottolineato il Presidente dell’associazione, cav. Angelo Perrone.