Manocalzati, mercoledì prossimo è in programma “Donne all’Opera”

Prosegue la rassegna “Innamorati della Musica in terrazza” organizzata dall’Associazione avellinese Igor Stravinsky.

La stagione, che ha preso il via il 13 giugno, si protrarrà fino al 24 settembre attraverso un’ampia offerta di concerti all’aperto e vedrà protagonisti solisti, duo ed ensemble lirico-strumentali che omaggeranno i diversi anniversari del 2021.

Palco naturale e suggestivo degli eventi sarà la Terrazza degli Artisti a Manocalzati (Via Provinciale 89) ai quali si accederà esclusivamente per prenotazione e rispettando tutte le norme anti Covid19.

Mercoledì prossimo, 30 giugno, l’Associazione festeggerà il suo 25° anno di attività con un omaggio alle “Donne all’OPERA”: da Violetta a Cio Cio San, da Tosca alla frivola Musetta, dalla Lauretta di Gianni Schicchi alla Wally di Catalani, le note arie di Puccini e Verdi risuoneranno tra le poesie di Alda Merini dedicate alle Donne.

Interpreti saranno il soprano Samantha Sapienza e la pianista da Nadia Testa, accompagnate dalla voce recitante di Elisabetta Iannaccone.

SAMANTHA SAPIENZA, soprano di Sapri (SA), si diploma con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del soprano Cinzia Forte. Vincitrice di premi internazionali, quale “Oscar della Lirica 2014 – International Opera Awards”, ha ricevuto il Premio Speciale per la New Generation.

NADIA TESTA, pianista avellinese, si diploma al Conservatorio di Avellino con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del maestro C. A. Lapegna. Perfezionatasi con i maestri V. Vitale, F. Medori, C. Bruno e A. Ciccolini, suona in tutto il mondo. Titolare della Cattedra di Pratica pianistica presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino, è il Direttore artistico dell’Associazione Stravinsky.

ELISABETTA IANNACCONE, avvocato avellinese, studia e si diploma anche in danza moderna – jazz, collabora con compagnie teatrali ed associazioni avellinesi in qualità di attrice e coreografa e come responsabile del movimento del corpo di laboratori per bambini.

Il concerto avrà inizio alle 19.00 con ingresso a partire dalle ore 18.30.

Prenotazione obbligatoria al costo di Euro 2,00 sul sito www.associazionestravinsky.it

In caso di mal tempo il concerto si terrà al chiuso nella Sala delle Arti.