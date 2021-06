Dell’antica arte dei maestri: il circo all’aperto a Volturara Irpina

Si è tenuto in questo fine settimana, nel nostro piccolo e ridente paesello uno spettacol dal sapore di mondo antico, perso, scordato nella “notte dei tempi”, un mondo fatto di “mestieri” tramandati da padre in figlio, per generazioni e generazioni… oppure appreso per passione.

Questo è lo spettacolo del “Circo sotto le stelle” dove si trasmettono “emozioni vere”, altro che spettacolo d’altri tempi!

E’ bello vedere tanti bimbi, tutti insieme finalmente! Tutti sorridenti, felici, chiassosi, con le loro mascherine, nonostante tutto, si fanno sentire, eccome!Vittorio, durante lo spettacolo si accompagna a veri “maestri circensi”: MARY WISE , figlia di direttori circensi, campana anche lei, con il marito VICTOR VIDALIS, ungherese, clown ed anche altro, uno spasso per tutti i bimbi.

Il “Circo sotto le Stelle”, uno spettacolo puro di arte circense all’aperto, con vari numeri di equilibrismo, show e “macchiette”, altra arte dimenticata, rivisitata in chiave moderna, per i bimbi delle nuove generazioni.

Per quanto riguarda, invece, “Il Teatro di Burattilandia”, l’appuntamento a Volturara Irpina è per settembre prossimo.