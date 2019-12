Vomita dal furgone in corsa: cade fuori e finisce all’ospedale

E’ arrivata in ospedale per le ferite riportate ma, almeno, il mal di stomaco era passato.

Brutta avventura per una 37enne di origini ucraine che era a bordo di un furgone condotto da un uomo.

La passeggero, a causa di un forte mal di stomaco, si è affacciata dal finestrino del furgone in corsa per vomitare mentre l’uomo al volante continuava a guidare.

Uno spettacolo non proprio piacevole, specialmente per le auto che seguivano il furgone.

Fatto sta che la donna, affacciandosi troppo dal finestrino per vomitare, è caduta fuori dall’abitacolo riportando numerose ferite.

L’incidente è avvenuto in via Nazionale a Contrada (AV).

La donna soccorsa dal 118, è stata trasportata all’ospedale “Moscati” di Avellino e ricoverata con prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Forino.