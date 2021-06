Summonte, incendio rami e fogliame: due squadre dei Vigili del Fuoco all’opera

Ultimato in tarda mattinata di oggi 26 giugno dai Vigili del Fuoco di Avellino, un intervento iniziato subito dopo le ore 04’00 di questa notte, effettuato nel comune di Summonte in via Pezzolle, per un grosso incendio che ha riguardato scarti di potatura, rami e fogliame. Due le squadre che hanno lavorato utilizzando anche un mezzo di movimento terra, le quali hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.