Strage bus: ingegnere di Autostrade per l’Italia a giudizio per falsa testimonianza

Falsa testimonianza: è l’accusa formulata dal giudice per l’udienza preliminare, Paolo Cassano, che ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Paolo Anfosso.

L’ingegnere di Autostrade per l’Italia Spa dovrà presdentarsi in tribunale, dinanzi al giudice monocratico Lucio Galeota, il 2 novembre 2020 per il processo a suo carico.

Alcune dichiarazioni rese dal rappresentante di Autostrade per l’Italia, durante l’udienza del 17 febbraio 2017, furono ritenute degne di particolare attenzione dal pubblico ministero Cecilia Annecchini secondo cui Paolo Anfosso, in qualità di testimone, avrebbe dichiarato il also.

In quella sede di svolgeva il dibattimento relativo alla cosiddetta strage del viadotto Acqualonga di Monteforte Irpino: in quell’incidente, che costò la vita a 40 persone, un autobus precipità dal ponte.

LEGGI PURE – Strage bus A16, dopo 3 anni la ricostruzione dell’incidente