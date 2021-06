Sant’Angelo dei Lombardi, auto finisce in una scarpata: due ragazze ferite

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, è intervenuta a Sant’Angelo Dei Lombardi per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e finiva fuori ribaltandosi.

Al suo interno due ragazze, di cui una rimaneva incastrata nell’abitacolo, e dopo essere stata liberata veniva affidata ai sanitari del 118 intervenuti I quali provvedeva o al trasporto di entrambe le ferite presso l’ospedale Moscati di Avellino.

Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. La stessa squadra è poi intervenuta a Lioni in via Sottotenente Capocci, per un incendio che ha interessato un ciclomotore in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e messo in sicurezza l’area.