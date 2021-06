Santa Paolina, agricoltore rimane incagliato nel cingolo del trattore

I Vigili del Fuoco di Avellino, nel primo pomeriggio di oggi sono intervenuti nel territorio del comune di Santa Paolina, in via Vitulano, per soccorrere un uomo del posto di 60 anni, rimasto incastrato con un piede in un cingolo di un trattore.

Lo stesso è stato liberato ed affidato ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.