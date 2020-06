Quindici, picchiano uno straniero: denunciati tre giovani

Gli Agenti del Commissariato di Lauro hanno denunciato in stato di liberta tre giovani di anni 22, responsabili del reato di aggressione e lesioni personali ed altro giovane di anni 19 responsabile di false attestazioni.

I poliziotti sono intervenuti nel Comune di Quindici per la presenza di un cittadino straniero, di anni 25, di nazionalità sud-asiatica, il quale, riverso in terra, ed in evidente stato confusionale a seguito di aggressione subita, veniva trasportato in ospedale, da personale del 118, per le cure mediche del caso.

Le indagini immediatamente avviate sul posto, hanno consentito di identificare in tempo breve i responsabili dell’episodio che sono stati rintracciati e denunciati alla Procura della Repubblica.

Un quarto giovane, legato da amicizia con i tre aggressori, è stato invece denunciato in quanto, ascoltato in precedenza dai poliziotti, aveva

tentato di sviare le indagini al fine di impedire di accertare la verità

circa le modalità dell’aggressione patita dal cittadino straniero, che nella circostanza ha riportato lesioni guaribili in cinque giorni.