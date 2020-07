Pietrastornina, l’auto si ribalta: quattro giovani in Ospedale

I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di oggi 18 luglio, sono intervenuti a Pietrastornina in via Due Strade, per un incidente stradale.

Nel sinistro è rimasta coinvolta una sola autovettura che, dopo avere sbandato, è finita in una scarpata sottostante, ribaltandosi.

I quattro ragazzi a bordo, tre donne ed un uomo tutti ventenni, originari di Napoli, sono rimasti feriti, e sono stati trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.