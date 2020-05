Paura a Mugnano del Cardinale: auto in fiamme

Una vettura è andata in fiamme in Via Di Vittorio a Mugnano del Cardinale.

Indagini sono in corso per risalire alla causa dell’incendio divampato in pieno giorno, creando forte preoccupazione tra la popolazione.

Immediato l’intervento dei vigili urbani che, con l’ausilio di estintori, hanno tentato di contenere l’incendio ed evitare che le fiamme si propagassero alle abitazioni nei pressi delle quali era parcheggiata la Fiat Punto.

Sono poi giunti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e, quindi, i Vigili del Fuoco quando ormai l’auto era andata completamente distrutta.