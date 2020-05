Movida ad Avellino, il sindacato di Polizia: “Le forze dell’ordine? E De Luca?”

Il Libero Sindacato di Polizia condanna senza mezzi termini quanto verificatosi nella tarda serata di ieri ad Avellino, in via De Concilis, ove era presente anche il Sindaco in occasione della movida.

Il Segretario Generale Antonio de Lieto sottolinea: “E’ stato posto in atto un maxi assembramento, come si può rilevare dai tanti video pubblicati tramite social network.

Tanti sono i commenti di censura di quanto accaduto: certamente la città non ha fatto una bella figura.

Il LI.SI.PO. si chiede: perché non c’è stato l’intervento delle Forze di

Polizia per sciogliere l’assembramento, tra l’altro vietato come da vigente

normativa?

Perché si è preferito far consumare questo “scempio” con cori

offensivi verso un’altra provincia confinate con la nostra?

Tutti i presenti si sono, forse, chiesti se con quella “bravata” si stava mettendo a rischio tutti da possibili nuovi contagi?

Solo il tempo può rispondere alle domande e noi tutti ci auguriamo che

siano negative.

Il LI.SI.PO. in considerazione del grave episodio verificatosi,

chiede un intervento immediato del Governatore De Luca, al fine di

assicurare alla cittadinanza tutta che tali incresciosi comportamenti non

abbiano più a verificarsi.