Montoro, incendio nel deposito dei tir: gravi danni

I Vigili del Fuoco di Avellino, la scorsa notte, sono intervenuti a Montoro, in via Giuseppe Garibaldi, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un deposito di automezzi pesanti.

Sul posto tre squadre di vigili del fuoco: hanno spento le fiamme che hanno interessato quattro veicoli, mettendo anche in sicurezza l’area.

Sul posto si sono portati anche i Carabinieri della Compagnia di Baiano per l’incendio: le fiamme hanno interessato le motrici di tre tir.

I Carabinieri hanno potuto acquisire elementi utili per le indagini.