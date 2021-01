Montoro, incendiato un autocarro: indagini dei Carabinieri

Intervento dei Carabinieri a Montoro, per fare luce su un altro inquietante episodio.

Un camion parcheggiato in un fondo nei pressi dell’abitazione del proprietario, per cause in corso di accertamento, si è incendiato.

Le fiamme hanno interessato principalmente la cabina comandi.

Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, tempestivamente intervenuti sul posto per stabilire le cause di tale episodio.