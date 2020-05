Montoro, auto incendiata alla frazione Torchiati

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 07’30 di oggi 5 maggio, sono intervenuti a Montoro, alla frazione Torchiati e più precisamente in via Greci, per un incendio che ha interessato un’autovettura.

Il veicolo avvolto dalle fiamme è stato spento e messo in sicurezza. Per il conducente, oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.

Da accertare le cause dell’incendio.