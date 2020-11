Monteforte Irpino, incendio al centro commerciale Montedoro

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – “Nella prima partenza aveva l’esterno e io non avevo spazio, ma la seconda è stata anche peggio perchè era una manovra non necessaria. Non c’era spazio,io sono stato attento a non creare un incidente tra di noi. Quell’episodio mi ha fatto perdere molto tempo”. Così Sebastian Vettel, sulla manovra con la […]