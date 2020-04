Un incendio si è sviluppato questa notte al piano terra di un edificio di quattro piani.

E’ accaduto a Monteforte Irpino, in via Nazionale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino per spegnere le fiamme che hanno interessato mobili e suppellettili vari.

Lo stabile è stato evacuato, durante le operazioni di soccorso. Tanta paura ma nessun danno alle persone che risiedono nel condominio.

Accertamenti in corso per stabilire le cause dell’incendio.