IrpiniAmbiente spazza via anche le autovetture

Un incidente stradale ad Avellino si è verificato intorno alle ore 13,30 nella centralissima Via Fratelli Ciocca che immette su Viale Italia.

Per cause in corso di acceramento, un mezzo adibito alla raccolta di rifiuti, di proprietà di Irpinia Ambiente, ha… spazzato via una autovettura che precedeva il pesante autocarro.

Nessuna conseguenza per gli occupanti dei mezzi, solo tanto spavento per l’automobilista.

La strada è rimasta bloccata per consentire le operazioni di rilevazione del sinistro da parte della patuglia della Polizia intervenuta sul posto.