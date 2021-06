Incidente mortale a Monteforte Irpino, caso Dello Russo: gli sviluppi dell’indagine

Archiviazione del procedimento penale a carico di due carabinieri indagati per omicidio colposo per l’incidente che provocò alla morte di Antonio Dello Russo: in seguito alle perizie depositate dai consulenti tecnici incaricati dal pubblico ministero e alle testimonianze raccolte, i due militari avrebbero agito per legittima difesa.

Il terribile incidente stradale avvenne a metà gennaio 2019 sulla strada Nazionale in località Gaudi nel comune di Monteforte Irpino.

La dinamica dell’incidente avvenuto in piena notte, lungo la statale che da Baiano conduce ad Avellino, nell’immediato fu così ricostruita.

Antonio Dello Russo, 39enne di Mercogliano dove risiedeva alla contrada Serroni, era alla guida della sua Fiat Bravo quando una pattuglia dei Carabinieri di Baiano impose l’alt per un controllo di routine.

L’automobilista non si sarebbe fermato e avrebbe proseguito la sua marcia in direzione Monteforte Irpino, a forte velocità.

Ci sarebbe stato l’immediato inseguimento da parte degli uomini dell’Arma, con una serie di colpi sparati all’indirizzo del veicolo che all’altezza dell’incrocio con la provinciale per Taurano, nella zona del ponte dell’autostrada, andò a schiantarsi contro un albero, provocando la morte del Dello Russo.