Incendio a Calitri, in salvo tre donne: solo spavento

Nella tarda serata di ieri, le squadre dei Vigili del Fuoco di Bisaccia e Lioni, sono intervenute a Calitri in via Nicolaus, per un incendio che ha interessato un’abitazione del posto.

La struttura di due piani fuori terra, è stata spenta con non poche difficoltà, visto che era posizionata nel centro storico, e quindi non facilmente raggiungibile. Le tre donne presenti all’interno non hanno subito conseguenze, tranne un comprensibile spavento.