Il mistero dell’autostrada Napoli-Bari: va a fuoco un altro veicolo

Prosegue il misterioso caso di incendi di veicoli lungo l’arteria che attraversa la provincia di Avellino.

Si è ormai perduto il conto di auto e camion andati in fiamme lungo il tratto autostradale irpino.

Nessuno sa spiegarne le cause e intanto i Vigili del Fuoco di Avellino continuano a intervenire, periodicamente, per mettere in sicurezza veicoli incendiati.

Questa mattina, intorno alle ore 06’00, i pompieri sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, sulla corsia in direzione Canosa, proprio sopra il cavalcavia Acqualonga, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e messo in sicurezza l’area.

Per i quattro operai provenienti dal Napoletano e diretti in Irpinia per lavoro, oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.