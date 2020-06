Grottaminarda: autotreno in fiamme, carico in salvo

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, alle ore 04’30 di oggi primo giugno, è intervenuta sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 81,200 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Grottaminarda, per un incendio che ha interessato un autotreno che trasportava derrate alimentari in alta Irpinia.

Il tempestivo intervento ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di evitare che le stesse si propagassero al semirimorchio e quindi di salvare il carico.

Per l’autista, oltre ad un comprensibile spavento nessuna conseguenza.