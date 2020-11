Furto nei supermercati, 650 euro di bottino: denunciati quattro rumeni

Furto aggravato in concorso: è il reato di cui dovranno rispondere un uomo e tre donne (tutti di origini romene e residenti a Napoli, di età compresa tra i 17 e i 32 anni), bloccati e denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Avellino.

I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri nel capoluogo irpino. Un Carabiniere, libero dal servizio, ha notato uno strano movimento poco lontano da un supermercato e ha prontamente allertato la Centrale Operativa che, ha subito inviato una pattuglia presso l’esercizio commerciale.

Uno dei ladri, vistosi scoperto, ha abbandonato l’auto con a bordo una complice ed è scappato, prontamente rincorso dal militare.

Una seconda Gazzella della Sezione Radiomobile ha partecipato in sordina all’azione disponendosi in modo da tagliare ogni via di scampo ad eventuali fuggitivi.



Condotto in Caserma unitamente alle tre complici (due delle quali bloccate all’interno dell’esercizio commerciale), per i quattro è scattata la denuncia in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie.

Nel bagagliaio dell’auto (che è stata sottoposta a sequestro) sono stati rinvenuti prodotti alimentari che, all’esito dell’immediata attività, sono risultati oggetto di furti perpetrati poco prima in altri supermercati.



La refurtiva recuperata, per un valore di circa 650 euro, è stata restituita agli aventi diritto.

Sottoposta invece a sequestro (NELLA FOTO) l’autovettura utilizzata dai quattro malfattori.

Per i quattro è stata proposta l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.